Ниссану грозит судебное разбирательство из-за запаха бензина в салонах их кроссоверов

Кроссовер третьего поколения готовится встретить свет. Однако возможно, что предстоящая модель 2021–2023 годов столкнется с серьезной проблемой, о которой уже заявлено в суде: запах газов в салоне машины, которые оказываются вредными для водителей и пассажиров.

В Окружной суд по Среднему округу Теннесси поступил иск от Майкла Э., Келли У. и других владельцев. Он касается моделей Rogue, оснащенных 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем Nissan с турбонаддувом. Истцы утверждают, что неисправности в системе PCV приводят к просачиванию топлива через резиновые компоненты.

Из отчетов инженеров компании стало известно, что бензиновые испарения могут проникать в салон автомобиля, создавая угрозу для здоровья людей внутри и вокруг транспортного средства.

Одним из истцов является Майкл Э., который купил свой Rogue 2023 года выпуска в декабре 2022 у дилера Nissan Jeffrey Automotive Group. Он был шокирован сильным запахом газа в салоне и узнал, что производитель не способен устранить эту проблему.

Ранее мы сообщали о том, что новая модель пикапа Nissan Yuanye Z9 планируется к продаже исключительно на территории Китая. Этот грузовик будет доступен с двигателями, развивающими мощность до 255 лошадиных сил. Представители китайских властей представили общественности новый среднеразмерный пикап от Nissan под названием Yuanye Z9.