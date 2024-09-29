Главная Новости Кроссовер Ниссану грозит судебное разбирательство из-за запаха бензина в салонах их кроссоверов
Новости

Ниссану грозит судебное разбирательство из-за запаха бензина в салонах их кроссоверов

Кроссовер третьего поколения готовится встретить свет.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.09.2024, 13:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Кроссовер третьего поколения готовится встретить свет. Однако возможно, что предстоящая модель 2021–2023 годов столкнется с серьезной проблемой, о которой уже заявлено в суде: запах газов в салоне машины, которые оказываются вредными для водителей и пассажиров.

В Окружной суд по Среднему округу Теннесси поступил иск от Майкла Э., Келли У. и других владельцев. Он касается моделей Rogue, оснащенных 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем Nissan с турбонаддувом. Истцы утверждают, что неисправности в системе PCV приводят к просачиванию топлива через резиновые компоненты.

Из отчетов инженеров компании стало известно, что бензиновые испарения могут проникать в салон автомобиля, создавая угрозу для здоровья людей внутри и вокруг транспортного средства.

Одним из истцов является Майкл Э., который купил свой Rogue 2023 года выпуска в декабре 2022 у дилера Nissan Jeffrey Automotive Group. Он был шокирован сильным запахом газа в салоне и узнал, что производитель не способен устранить эту проблему.

Ранее мы сообщали о том, что новая модель пикапа Nissan Yuanye Z9 планируется к продаже исключительно на территории Китая. Этот грузовик будет доступен с двигателями, развивающими мощность до 255 лошадиных сил. Представители китайских властей представили общественности новый среднеразмерный пикап от Nissan под названием Yuanye Z9.

Источник

Nissan (110)Кроссовер (308)Салон (28)Японские (123)Nissan Кроссовер (3)Nissan Салон (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация