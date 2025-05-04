Болид «Формула-1» из конструктора Lego в натуральную величину продемонстрировали на Гран-при Майами

Компания Lego активно сотрудничает с крупными брендами, чтобы укрепить своё лидерство в производстве игрушек из мелких деталей. Она заключила партнёрские соглашения с такими гигантами индустрии, как «Звёздные войны», Marvel, Disney и «Формула-1».

Фото: Carsweek.ru

В рамках последнего сотрудничества Lego представила полноразмерную модель гоночного болида Ferrari SF-24, который участвовал в Гран-при Майами в эти выходные. Для создания этой модели использовалось более полутора миллионов деталек Lego и около 1200 часов работы.

Сотрудничество Lego и F1 - выгодный шаг для обеих сторон. Это позволяет Lego привлечь огромное количество фанатов, которые будут рады покупать конструкторы своих любимых команд, включая новые болиды Формулы-1.

Модель гоночного болида SF-24 в масштабе 1:1 была разработана экспертом по Lego Риккардо Зангельми, который ранее создавал полноразмерную модель Ducati Panigale V4 R. В отличие от Ducati, у которой были реальные колёса и шины, автомобиль Ferrari F1 был собран полностью из мелких деталей, что требовало немалого терпения от сборщика. Однако версия, представленная в Майами, была оснащена настоящими колёсами и шинами.

Недавно на свет появилась информация о том, что Mercedes-AMG представила спортивное купе GT63 APXGP Edition перед Гран-при Майами. Mercedes выпустит всего 52 экземпляра этой модели 2026 года в новой версии APXGP Edition. Автомобиль, выполненный в черно-золотых тонах, вдохновлен гоночными машинами из фильма «Формула-1».