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Болид «Формула-1» из конструктора Lego в натуральную величину продемонстрировали на Гран-при Майами

LEGO и Формула-1: партнерство, впечатляющее мир создания гоночных болидов. Ferrari SF-24 в масштабе 1:1 из целых миллионов LEGO-деталек поражает своим реализмом и красотой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.05.2025, 12:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Lego активно сотрудничает с крупными брендами, чтобы укрепить своё лидерство в производстве игрушек из мелких деталей. Она заключила партнёрские соглашения с такими гигантами индустрии, как «Звёздные войны», Marvel, Disney и «Формула-1».

Фото: Carsweek.ru

В рамках последнего сотрудничества Lego представила полноразмерную модель гоночного болида Ferrari SF-24, который участвовал в Гран-при Майами в эти выходные. Для создания этой модели использовалось более полутора миллионов деталек Lego и около 1200 часов работы.

Сотрудничество Lego и F1 - выгодный шаг для обеих сторон. Это позволяет Lego привлечь огромное количество фанатов, которые будут рады покупать конструкторы своих любимых команд, включая новые болиды Формулы-1.

Модель гоночного болида SF-24 в масштабе 1:1 была разработана экспертом по Lego Риккардо Зангельми, который ранее создавал полноразмерную модель Ducati Panigale V4 R. В отличие от Ducati, у которой были реальные колёса и шины, автомобиль Ferrari F1 был собран полностью из мелких деталей, что требовало немалого терпения от сборщика. Однако версия, представленная в Майами, была оснащена настоящими колёсами и шинами.

Недавно на свет появилась информация о том, что Mercedes-AMG представила спортивное купе GT63 APXGP Edition перед Гран-при Майами. Mercedes выпустит всего 52 экземпляра этой модели 2026 года в новой версии APXGP Edition. Автомобиль, выполненный в черно-золотых тонах, вдохновлен гоночными машинами из фильма «Формула-1».

Источник

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