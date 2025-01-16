Меньше китайских автопроизводителей сконцентрируются на российском авторынке.

Многие китайские автомобильные марки, чьи машины сейчас можно встретить у дилеров в России, в 2025 году могут свернуть свой бизнес у нас. На такую возможность в беседе с «Москва 24» указал автоэксперт Роман Гуляев.

Уходу ряда поднебесных автобрендов поспособствуют невысокая платежеспособность населения и растущие автомобильные ценники. Еще одна важная проблема, снижающая доверие россиян к машинам новых для нас китайских марок, - проблемы с техобслуживанием.

Также не удается окончательно избавиться от сложностей с русификацией и поиском автозапчастей. Найти необходимую деталь для китайского автомобиля все еще сложная задача – адекватные каталоги у дилеров и сервисменов так и не появились. Все это усложняет сервисное обслуживание, говорит автоэксперт.

Эти и другие факторы приведут к тому, что из-за низких продаж отдельные автопроизводители из Китая решат покинуть российский авторынок или поставить бизнес у нас на паузу. Для этих компаний Россия перестает быть привлекательным регионом из-за роста утильсбора и дорогих автокредитов.

Фото: Carsweek.ru

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