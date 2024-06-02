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Проблема с отслаиванием краски на автомобилях Hyundai и Genesis

Клиенты южнокорейской марки жалуются на преждевременное окисление лакового покрытия и краски, что приводит к их ослаблению и отслаиванию.
РедакцияР
Редакция
02.06.2024, 13:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Клиенты южнокорейской марки жалуются на преждевременное окисление лакового покрытия и краски, что приводит к их ослаблению и отслаиванию. В коллективном иске, поданном в Нью-Йорке, утверждается, что Hyundai проигнорировала сообщения о проблеме, и теперь требуют денежной компенсации. В Интернете также появились сообщения о отслаивании белой краски с автомобилей Hyundai.

Hyundai сталкивается с коллективным иском в Нью-Йорке по поводу предполагаемого повреждения краски на моделях Genesis. Владельцы жалуются на преждевременное окисление лакового покрытия и краски на своих Hyundai Genesis, несмотря на премиальное позиционирование автомобиля.

Проблемы с краской обычно возникают через два-три года после производства автомобиля. Преждевременное окисление приводит к выцветанию, изменению цвета и отслаиванию краски. По информации, на моделях Hyundai Genesis кремового и белого цвета краска становится желтой или оранжевой.

В иске утверждается, что стоимость устранения ущерба составляет от 200 до 1800 долларов, в зависимости от серьезности проблемы. Некоторые владельцы предпочитают не решать проблему из-за высоких затрат. Истцы также утверждают, что жалобы, направленные в Hyundai, были проигнорированы, вынуждая их самостоятельно устранять проблему, при этом компания не приняла на себя ответственность.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наш ресурс публиковал материал, в котором эксперт выделял основные недостатки Hyundai ix35. Модель Hyundai ix35, представленная на автомобильном рынке в 2010 году, вызвала большой интерес. Однако сегодня мнения экспертов разделились по поводу данного автомобиля, обращая внимание на несколько областей, в которых автомобиль не оправдал своего первоначального признания.

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