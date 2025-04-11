Как оспорить штраф за непристегнутый ремень и использование телефона за рулем: что говорят в ГИБДД о работе камер на дорогах России

Новое поколение камер внедряет инновационные технологии для повышения безопасности на дорогах. Теперь они способны определять, пристегнут ли водитель, а также ведет ли он разговор по телефону за рулем. Об этом рассказали представители ГАИ в интервью порталу njcar.ru.

Умные камеры осуществляют анализ салона автомобиля в реальном времени благодаря компьютерному зрению. Новейшие алгоритмы позволяют выявлять нарушения водителей даже в условиях интенсивного движения на дорогах.

Использование инфракрасных излучателей обеспечивает высокую эффективность камер. Эти излучатели проникают в салон автомобиля, оставаясь незаметными для человеческого глаза.

При приближении камеры автомобиля инфракрасный модуль включает подсветку темно-алого цвета. Отраженное излучение позволяет камере обнаруживать нарушения, такие как отсутствие ремня безопасности или разговор по телефону водителя во время движения.

Разработчики уверены, что применение новейших технологий позволит добиться большей безопасности на дорогах и улучшить соблюдение ПДД водителями.

Согласно п.2.7 Правил дорожного движения, водителям запрещается разговаривать по телефону во время поездки, если нет специальной системы громкой связи. Использование мобильного телефона за рулем для чтения сообщений также запрещено и влечет штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Камера автофиксации проезда на красный свет (LRC) – это видеокамера, фиксирующая проезд транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. Благодаря этим технологиям удается контролировать и соблюдать правила дорожного движения.

Уточнение: Фото: carsweek.ru