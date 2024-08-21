"По планам компании "Москвич" продажи вырастут вдвое уже в 2025 году"

Автомобильный завод «Москвич» представил свои амбициозные планы на 2025 год. Компания намерена достичь отметки в 40 тыс. проданных автомобилей, что является более чем оптимистичным сценарием, учитывая текущие результаты.

На фоне скромных продаж в текующем году, где из запланированных 27 тыс. машин было реализовано лишь 12 тыс. экземпляров за семь месяцев, достижение поставленной цели представляется сложной задачей. Однако, весной наблюдался всплеск продаж кроссовера «Москвич 3» после пересмотра его ценовой политики.

На данный момент ассортимент бренда включает в себя три модели: бензиновый кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3e» и седан «Москвич 6».

Кроме того, был анонсирован кроссовер «Москвич 8» с семью посадочными местами в салоне. Начало продаж данной модели запланировано на начало следующего года или в конце текущего.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о возможном повышении цен на автомобили «Москвич». Предварительно известны примерные сроки, когда это изменение может произойти.