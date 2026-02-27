«Москвич» показал совершенно новые кроссоверы, которые вскоре появятся в продаже

В столице впервые представили новые кроссоверы «Москвич» из линейки «М», чье производство стартовало в Москве в декабре прошлого года. Модели M70 и M90 были выставлены в рамках форума «ForAuto-2026», который организовало аналитическое агентство «Автостат».

Официальные представители «Москвича» не стали делиться новыми подробностями о технических характеристиках или комплектациях автомобилей. Однако известно, что обе модели созданы на полностью новой платформе. В отличие от таких автомобилей, как «Москвич 3», «Москвич 6» и «Москвич 8», новинки не представляют собой их доработки, а являются самостоятельными разработками. Кроссоверы также получили новую эмблему, выполненную в виде зубца кремлевской стены.

Среднеразмерный кроссовер M70 может оснащаться одним из двух моторов — объемом 1,5 или 2,0 литра в зависимости от выбранной комплектации. Модель M90, являющаяся более крупным паркетником, получила исключительно 2,0-литровый двигатель. Оба автомобиля комплектуются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. При этом M90 сразу поступит в продажу с полным приводом, тогда как версия M70 будет переднеприводной, но позднее в линейке планируют появление и полноприводного варианта.

Завод также обратил внимание на антикоррозийные свойства новых моделей: все внешние панели кузова сделаны из полностью оцинкованного металла. Это должно обеспечить дополнительную защиту автомобиля от воздействия окружающей среды и увеличить срок эксплуатации.

Фото: Автоновости Дня

Ожидается, что продажи кроссоверов M70 и M90 начнутся весной 2026 года. По информации автомобильного эксперта Сергея Целикова, автомобили уже начали поступать в дилерские центры по всей России. Перед выпуском на рынок обе модели проходят завершающие испытания, адаптированные под сложные российские дорожные условия и климат.

Ранее представители «АвтоСпецЦентра» сообщили, что M70 будет конкурировать с такими брендами, как Haval, Chery и Omoda, а модель M90 станет альтернативой автомобилям Exeed, Geely и Voyah. По предварительным оценкам, стоимость M70 составит порядка 3,5 млн рублей. Более вместительный M90, ориентированный на большие семьи и любителей путешествий, будет предлагаться по более высокой цене.

Автор: Иван Бахарев