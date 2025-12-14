Московская команда CapitalRT одержала победу в гонке Gulf 12 Hours

В Абу-Даби завершилась 12-часовая гонка на автодроме Яс-Марина, ставшая триумфальной для московской команды CapitalRT. Коллектив одержал первую победу в этом знаменитом зимнем марафоне, который проводится уже 15-й раз.

Экипаж автомобиля Mercedes-AMG GT3 под номером 13 сумел реализовать безупречную стратегию, что особенно важно в гонках на выносливость. Пит-стопы команды прошли чётко и организованно, а гонщики Михаил Алёшин, Денис Ременяко и Адам Кристодулу уверенно справлялись со своими задачами, практически не допуская промахов на трассе.

Финальный отрезок дистанции доверили британскому пилоту Адаму Кристодулу, приглашённому в коллектив всего за неделю до старта. Именно он первым пересёк финишную черту, обеспечив CapitalRT уверенное преимущество — ближайших соперников удалось опередить более чем на круг.

Соперничество с командой Optimum Motorsport, выступавшей на McLaren 720S GT3 Evo, обострилось прямо перед последним пит-стопом. Пилот конкурентов, Бен Барникоут, воспользовавшись возможностью более позднего торможения, смог опередить машину CapitalRT в шестом повороте и выйти вперёд.

Однако, как показало развитие событий, число 13 оказалось удачливым для столичного коллектива. Механики CapitalRT оперативно завершили заключительный пит-стоп, и Кристодулу вновь занял лидирующую позицию на трассе. В дальнейшем McLaren соперников столкнулся с проблемой — медленным проколом шины, из-за чего Тому Коулмену, сменившему Барникоута, пришлось отправиться в боксы.

Вдобавок экипаж Optimum Motorsport под номером 69 был оштрафован на 10 секунд за нарушение границ трассы и в итоге оказался лишь на четвёртом месте в итоговом протоколе.

За время 12-часовой гонки команда CapitalRT прошла 346 кругов. Сразу после финиша весь коллектив, а также гонщики, вышли на пит-лейн, чтобы встретить Адама Кристодулу и поздравить друг друга с долгожданной победой.

По завершении марафона Адам Кристодулу, несмотря на усталость, отметил: «Вот это уик-энд! Могу сказать, что его начало не казалось таким уж обнадёживающим, но мы упорно трудились, работая с машиной, подбирали настройки, и в итоге подтвердилось, что сдаваться никогда нельзя, ведь никогда не знаешь, что может произойти. И я очень благодарен, что меня пригласили в эту команду!»

Денис Ременяко добавил: «Всё здорово, особенно если учесть, что нашу машину дважды ударяли соперники, за что получали штрафные проезды по пит-лейн! Но если вы не сдаётесь, то всегда побеждаете!»

Завершил серию комментариев Михаил Алёшин: «Хочу поздравить всю команду, все отлично справились с делом! Гонка для нас складывалась по-настоящему трудно, но в итоге наши усилия окупились. А также я хотел бы поблагодарить российских зрителей: ребята, спасибо большое, что за нас болеете! Гонку действительно смотрели многие, а это для нас очень важно».

Также сообщается, что команда Garage 59, за которую выступал Джеймс Ваулз, заняла десятое место в абсолютном зачёте, но стала победителем в категории GT3-Am. Наградной кубок в ходе церемонии вручения получил лично руководитель Williams Racing.