Пилот Монтойя рассказал, что у Дуэна контракт не распространяется на весь сезон

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя высказал мнение, что Серхио Перес и Франко Колапинто могут продолжить свою карьеру в команде Alpine, если новичок Джек Дуэн не справится с поставленными задачами.

«Перес мог бы привлечь в Alpine своих спонсоров и помочь команде финансово, однако его возможное присутствие может также вызвать дополнительные проблемы. Многие обсуждают вариант с Колапинто, но окончательное решение будет зависеть от выступлений Дуэна», - поделился мнением Хуан-Пабло Монтойя.

Согласно информации, которая дошла до Монтойи, контракт у Джека Дуэна рассчитан не на весь сезон, а на определённое количество гонок, чтобы команда имела возможность искать альтернативы, в случае неудачного выступления новичка.

«В мире Формулы 1 редко встретишь чёткие черно-белые ситуации, здесь множество оттенков серого. Дуэн имеет контракт, но уже сейчас многие предполагают, что его может заменить Колапинто. Рассмотрение варианта с Пересом на данный момент не ведётся», - добавил Монтойя.

По словам эксперта, Серхио Перес всегда оказывал значительную поддержку команде и всему Формула 1 в Южной Америке. Его уход из Red Bull Racing не прошел бесследно. «Я слышал слухи, что процесс разрыва был далек от простого. Ситуация была далека от идеальной», - отметил Хуан-Пабло Монтойя.