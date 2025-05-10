Монтойя предполагает, что Лоусона могут заменить на Линдблада

Хуан-Пабло Монтойя не исключает, что команда Racing Bulls может прервать сотрудничество с гонщиком Лиамом Лоусоном в середине сезона. Пилот из Новой Зеландии пока не смог заработать очки и продолжает уступать своему молодому коллеге Айзеку Хаджару.

Бывший гонщик Williams и McLaren поделился мнением в интервью испанской газете AS: «Если Лиам не покажет улучшений, то не исключено, что Racing Bulls заменят его на Арвида Линдблада. Я не буду удивлен. В прошлом сезоне Лоусон продемонстрировал свои способности, получив шанс в Red Bull Racing. Но сейчас у него сложности, и, возможно, ему нужна психологическая поддержка».

Арвид Линдблад также участник программы Red Bull, ему всего 17 лет. В текущем сезоне он выступает в Формуле 2 и в прошлом году занял четвертое место в Формуле 3, что позволило набрать достаточное количество баллов для получения суперлицензии FIA. Ему исполнится 18 лет только в августе.

Монтойя продолжил: «Если Лоусон не улучшит свои результаты, не исключено, что в Red Bull начнут рассматривать другие варианты. Ведь это стандартная практика для этой команды. То же самое происходит и в Alpine. Если у Франко Колапинто не будет успехов, там тоже могут произойти изменения».