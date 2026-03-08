Монтойя раскритиковал стратегию Ferrari

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя выразил недоумение по поводу выбранной Ferrari тактики во время режима виртуального автомобиля безопасности на недавнем Гран-при.

Монтойя отметил, что старт гонки получился крайне зрелищным, а количество обгонов превзошло его ожидания. По его словам, событие получилось очень динамичным и привлекло внимание болельщиков.

Вместе с тем, экс-гонщик признался, что испытывает разочарование из-за действий стратегов Ferrari. По мнению Монтойи, команда могла бы хотя бы попробовать разделить тактики между двумя машинами, чтобы увеличить шансы на успешный результат. Он отдельно выделил выступление Льюиса Хэмилтона, назвав его впечатляющим.

Монтойя напомнил, что в прошлом сезоне критика в адрес Ferrari уже звучала неоднократно из-за недостаточно агрессивных шагов и ошибочных стратегических решений. Он уверен, что в Мельбурне команда вновь совершила аналогичную просчёт.

При этом, по его мнению, даже если технические характеристики болида не позволяли бороться за победу, Ferrari всё же удалось создать напряжение для Mercedes. Скудерия захватила лидерство на старте и контролировала ход гонки, однако после объявления режима виртуального автомобиля безопасности в боксы отправились практически все, кроме представителей Ferrari. Этот момент вызвал у Монтойи вопросы.

Он предположил, что кто-то в команде должен был задуматься: «Мы что, единственные, кто не в курсе происходящего?» По мнению Монтойи, если десять команд приняли одно решение, а только одна поступила иначе, это повод для сомнений в правильности выбранной стратегии.