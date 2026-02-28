У современных автомобилей высокая производительность, но есть большая проблема: «Вес, и его очень много»

Будущее практичных и мощных автомобилей вызывает немало вопросов у автолюбителей. На этой неделе повод для размышлений дал выход нового универсала мощностью 630 л.с., что вновь заставляет задуматься о том, как автопроизводители пытаются заинтересовать водителей на фоне все шире внедряемых электрифицированных технологий, которые, нравится нам это или нет, определят облик автомобилей в ближайшие годы и десятилетия.

Появление Audi RS 5 может стать как знаковым событием, так и разочарованием в процессе постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Оценка этой модели колеблется: впечатляют как 630 л.с. и ускорение до 100 км/ч за 3,6 секунды, так и масса автомобиля, превышающая 2,3 тонны. В скором времени предстоят тест-драйвы, которые дадут ответы на многие вопросы, ведь история RS-моделей Audi не всегда была однозначной. Новинка способна стать определяющей в том, как производители спорткаров будут реализовывать свои топовые модели.

Mercedes-Benz ранее попробовал реализовать подзаряжаемый гибрид в C 63, однако четырехцилиндровый бензиновый двигатель получил негативные отзывы, и компания решила вернуться к шестицилиндровому mild-hybrid, чтобы вернуть интерес к AMG. В свою очередь, BMW M5 нового поколения демонстрирует технический прогресс, но дополнительный вес гибридной установки сказался на остроте управляемости. Несмотря на это, автомобиль по-прежнему производит сильное впечатление и доказывает, что технологические возможности велики. Интересно будет оценить, каким путем пойдет Audi.

Стоит отметить, что полностью электрические хот-хэтчи и спортивные модели пока не вызывают у покупателей такого же отклика, как бензиновые аналоги. Среди электрических новинок выделяются Hyundai Ioniq 5 N, Alpine A290 и MINI JCW Electric, что говорит о перспективах увлекательных электромобилей в будущем, когда выпуск бензиновых моделей завершится. Тем не менее, подавляющее большинство поклонников динамичной езды, вероятно, отдадут предпочтение бензину для поездок по извилистым дорогам.

Пока же подзаряжаемые гибриды остаются компромиссным вариантом, демонстрируя потенциал технологий переходного периода. Если инженерам удастся справиться с увеличившейся массой и сохранить механическое удовольствие от вождения, такие силовые установки могут оказаться идеальным решением: снизить затраты в городе и повысить мощность там, где это необходимо. Остается надеяться, что производители смогут реализовать этот потенциал, не превращая самые азартные автомобили в тяжелые, лишенные характера машины.