Технологии современных автомобилей могут делать многое, если вы готовы пожертвовать своей конфиденциальностью

Среди всего технологического волнения на Consumer Electronics Show 2025 было одно, что заставило меня чувствовать себя несколько беспокойно.

Эти выставки всегда о новейших инновациях и о том, насколько они будут потрясающими, но я уезжал из Лас-Вегаса, размышляя о том, насколько водителям приветствовать одно конкретное новшество.

Поскольку автомобили становятся все более умными в плане встроенных гаджетов, их жажда знаний будет только расти. И, как признала компания Honda, когда их допрашивали на эту тему, это создаст разделение между людьми, готовыми делиться своей жизнью с автомобилем, и теми, кто беспокоится о том, что он знает о них и куда уходят данные. Подразумевается, что если вы не взаимодействуете с желанием автомобиля узнать вас, вы не сможете насладиться его возможностями.

Ведь мы уже близки к системам в автомобилях, которые будут активно общаться, а не ждать вызова, будут делать предложения о маршрутах на основе ваших предыдущих поездок, выбирать музыку или настройки комфорта в зависимости от вашего предполагаемого настроения, а также узнавать и запоминать пассажиров по голосу.

Это постоянно развивающаяся технология, с которой мы уже давно на этом пути, но давая ей забавное, дружелюбное имя, привлекательный голос или милый аватар, как это обычно делают некоторые китайские бренды, не должно скрывать тот факт, что вы общаетесь с кодом, а не с другом. И когда она распознает и обращается к пассажирам индивидуально, не говоря уже о том, что начинает предупреждать вас о проблемах на дороге на основе того, что вы обычно ездите в определенное место в определенный день, или воспроизводит Тейлор Свифт, потому что считает, что вы расстались с партнером... ваш автомобиль каждый день извлекает из вас массу ценных данных.

Сравнение с смартфонами вполне обосновано, потому что как общество мы обменяли конфиденциальность и данные ради огромного удобства, которое приносят смартфоны. Но готовы ли мы сделать то же самое со своими автомобилями?

Индустрии предстоит проделать огромную работу по убеждению водителей в том, что данные остаются конфиденциальными, и что производители автомобилей будут сопротивляться соблазну монетизировать информацию о том, куда люди едут и когда. Возможно, вопрос о том, что о нас знают – и что они с этим делают – может стать одним из самых важных вопросов владения автомобилем в ближайшем будущем.