Возвращение Mitsubishi: знакомые модели снова появятся, но «Evo среди них не будет»

Японский автопроизводитель Mitsubishi готовится вернуться на рынок Великобритании спустя пять лет после ухода, который ознаменовал окончание почти полувекового присутствия компании в стране. Официальное возвращение запланировано на 2026 год, когда на британском рынке появятся сразу две новые модели, а также будет открыта сеть новых дилерских центров.

В числе первых моделей, с которыми Mitsubishi намерена вновь заявить о себе в Великобритании, названы Outlander PHEV и L200 pick-up. Компания также объявила о создании сети из 60 дилерских точек по всей стране, что в сочетании с существующей сетью из 105 сервисных центров по Англии, Уэльсу, Шотландии и Северной Ирландии, должно укрепить позиции бренда на британском рынке.

Руководитель Mitsubishi UK Шэрон Таунсенд прокомментировала стратегию возвращения компании: "Мы абсолютно рады исключительно положительной реакции дилерского сообщества на новую линейку моделей Mitsubishi. Кроме того, устойчивый спрос клиентов на последние автомобили Mitsubishi очевиден, и это придаёт нам огромную уверенность в процессе возвращения на рынок Великобритании."

Многие помнят Mitsubishi по культовым моделям с высокими динамическими характеристиками, таким как Lancer Evolution. Уход компании из Великобритании пять лет назад стал неожиданностью, особенно на фоне успеха оригинального Outlander PHEV.

Популярность моделей Outlander PHEV и L200 объясняет их выбор в качестве флагманов возобновления бизнеса Mitsubishi в стране. Уже этим летом автомобили поступят в ограниченном количестве, однако точные спецификации и цены для британского рынка пока не объявлены. Известно, что L200 будет представлен в премиальной версии с двойной кабиной, что позволит ему конкурировать с такими моделями, как Ford Ranger, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux.