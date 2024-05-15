Mitsubishi L200 2024 получил дополнения для бездорожья "Экстремальный уровень"

Компания Ironman 4×4, специализирующаяся на аксессуарах для бездорожья, представила новые детали для Mitsubishi Triton. К пикапу теперь доступны трио дуг, расширители крыльев и стальной задний бампер. Важно отметить, что эти компоненты можно комбинировать с различными комплектами подвески тюнера.

Представители Mitsubishi понимают потенциал тюнинга для Triton/L200 шестого поколения. Поэтому Ironman 4x4 решили выпустить серию аксессуаров, которая включает в себя не только улучшение внешнего вида, но и повышение комфорта использования среднеразмерного пикапа.

Большой популярностью среди владельцев автомобилей среднего размера в Австралии пользуются рули Bull от Ironman 4×4. Теперь компания предлагает выбор между тремя моделями, выполненными из стали с порошковым покрытием и обеспечивающими стандарт уровня безопасности пикапа.

Среди новинок можно выделить коммерческую дугу, перекладину Deluxe и планку Raid. Каждая из них имеет свои особенности, начиная от возможности установки дополнительного оборудования и заканчивая наличием светодиодов, точек восстановления и других элементов.

Помимо дуг, Ironman 4×4 предлагает стальной задний бампер с сцепкой и точками восстановления, расширители крыльев для улучшения профиля и несколько вариантов комплектов подвески, включая различные конфигурации нитрогазовых или пенопластовых ячеек.

Первая партия аксессуаров для Mitsubishi Triton/L200 от Ironman 4×4 ожидается в июле 2024 года. Также было анонсировано разработку навеса, выдвижной системы, боковых поручней, защиты днища и багажников на крыше.

Фото: Carsweek.ru

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