В Россию собираются привезти минивэн Geely Jiaji 2025 года: обещают «удивительную цену»

На российском автомобильном рынке Geely Jiaji предлагается с двумя вариантами двигателей, охватывая модели с 2019 по 2025 годы выпуска. Автомобили, произведённые до 2024 года, комплектуются бензиновым мотором объёмом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Новые версии минивэна, которые появились в 2024 году, оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и более мощным двигателем 1.5T DCT на 181 л.с. Этот турбированный агрегат уже знаком российским покупателям по модели Geely Coolray.

По состоянию на октябрь в продаже доступны как минимум три экземпляра Geely Jiaji 2025 года выпуска. Все автомобили предлагаются под заказ и имеют пробег. Два дилерских центра из Владивостока готовы привезти новые минивэны Geely Jiaji под запрос клиента. На внутреннем рынке обновлённая версия модели появилась только этим летом.

Все доступные к заказу автомобили представлены в комплектации Base L. Стоимость первой машины, пробег которой составляет 100 км, заявлена на уровне 2,13 миллиона рублей. Второй вариант оценивается дороже — 2,2 миллиона рублей при пробеге 7 500 км. Самое доступное предложение — 1,91 миллиона рублей за автомобиль с пробегом 8 500 км. Эти данные были получены редакцией CarsWeek.ru в ходе очередного мониторинга рынка.



Фото: Carsweek.ru

Geely Jiaji 2025 модельного года внешне почти не отличается от предыдущей версии. Автомобиль сохранил фирменную Х-образную решётку радиатора и удобные габариты: 4826 мм в длину, 1909 мм в ширину и 1695 мм в высоту при колёсной базе 2805 мм. В новой версии минивэна добавились два цвета кузова — белый и лазурный, что расширило палитру до шести вариантов. Для салона теперь доступны две новые цветовые схемы: коричневая и синяя, тогда как ранее интерьер всегда оформлялся только в синем цвете.

Внутреннее пространство Geely Jiaji может быть шестиместным с компоновкой 2+2+2 или семиместным по схеме 2+2+3. Независимо от модификации на втором ряду расположены два раздельных капитанских кресла. Центральное место на приборной панели занимает монитор диагональю 12,3 дюйма.

В перечень стандартных опций для Geely Jiaji входят передние подушки безопасности, система Start/Stop, камера заднего вида, круиз-контроль, задние парковочные датчики и другие полезные функции.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в Белоруссии была организована распродажа кроссоверов Geely Okavango со скидками, достигающими одного миллиона рублей.

Фото: geely, avito