Специальная версия MINI 1965 Victory Edition отмечает легендарную победу в ралли с помощью уникальных стикеров

Компания MINI представила новую серию спецверсий — 1965 Victory, подготовленных для спортивной трехдверной модели Cooper. В линейку вошли сразу три варианта, каждый из которых отличается уникальным оформлением экстерьера, специальными наклейками и оригинальными элементами отделки салона. Заказы на новые автомобили начнут принимать с марта текущего года, однако стоимость для рынка Великобритании пока не объявлена.

Выпуск серии 1965 Victory приурочен к знаменательной победе оригинального Mini Cooper S на ралли Монте-Карло в 1965 году. Тогда экипаж в составе Тимо Мякинена и Пола Истер сумел опередить более мощных соперников и одержать абсолютную победу, что стало одной из самых известных историй об успехе аутсайдера в автоспорте.

Все варианты спецверсии базируются на кузове, окрашенном в оттенок Chili Red. Для контраста используются белые корпуса зеркал и крыша такого же цвета. Отличительной чертой стала асимметричная полоса, проходящая от капота до задней двери, а также крупный графический номер '52' на боковине, отсылающий к гоночному номеру автомобиля-победителя.

Покупателям предложат три силовые установки, каждая из которых принадлежит к топовым версиям своей линейки: это 200-сильный Cooper S, бензиновый John Cooper Works мощностью 228 л.с., а также электрический John Cooper Works, развивающий 254 л.с. Характеристики агрегатов не отличаются от стандартных моделей.

Бензиновые модификации оборудованы 18-дюймовыми колесными дисками JCW Lap Spoke с алмазной обработкой. Электрическая версия получила собственные колесные диски Mastery Spoke, выполненные полностью в черном цвете.

В интерьере всех моделей используется традиционная цветовая палитра JCW, сочетающая антрацит и красный оттенки. Отдельного внимания заслуживают белые надписи '1965' на порогах, а также дополнительные подписи, появившиеся на шести-часовой вставке рулевого колеса, крышке бокса для хранения и ключе от автомобиля.