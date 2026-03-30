Минарди: Меня удивил уровень выступления Кими

Бывший владелец собственной команды Джанкарло Минарди поделился впечатлениями от победы Кими Антонелли на трассе в Сузуке в колонке, опубликованной на своем официальном сайте.

Минарди отметил, что Кими Антонелли после триумфа в Китае вновь подтвердил свой высокий уровень, выиграв гонку в Японии. Итальянский пилот завоевал поул-позицию, показал лучший круг и поднялся на верхнюю ступень пьедестала, а также возглавил личный зачет чемпионата мира.

Особое внимание Джанкарло Минарди обратил на качество выступления Антонелли. Он подчеркнул, что, если вспомнить высказывание бывшего тренера «Милана» Арриго Сакки — «интуиция, удача и мастерство» — в случае с Кими эти качества проявились полностью. По мнению Минарди, Mercedes проявила интуицию при выборе и подготовке гонщика, сам спортсмен продемонстрировал безупречное управление гонкой и высокий профессионализм.

С технической стороны победа Антонелли была обеспечена во второй части дистанции после ухода автомобиля безопасности. Пилот поддерживал стабильный темп, проходя круги быстрее 1:33 — за редкими исключениями — и показал семь быстрейших кругов, увеличив отрыв от ближайшего преследователя Оскара Пиастри до 14 секунд. Такой результат, по мнению Минарди, говорит не только о скорости, но и о грамотном контроле ситуации и износа шин на сложной японской трассе.

Джанкарло Минарди подчеркнул, что Кими Антонелли быстро прогрессирует и учится, несмотря на дебютный сезон. Он назвал итальянца примером для подражания и источником вдохновения для национального спорта.

Минарди также обратил внимание, что Mercedes предстоит доработать стартовую фазу гонки, однако выделил сильные стороны команды, отметив отличную техническую подготовку и сбалансированную машину.

В колонке также сравнивается борьба между Ferrari и Mercedes, в которой Шарль Леклер максимально использовал возможности машины, успешно защищая позицию даже при недостатке скорости. Ferrari вновь оказалась на пьедестале, но, как отмечает Минарди, команде необходимо работать над стабильностью результатов для сокращения отставания.

Минарди отметил и признаки прогресса McLaren, которые после двух сложных этапов вновь продемонстрировали потенциал своей машины. Особое внимание команда уделяет шасси и аэродинамике, учитывая, что двигатель у McLaren такой же, как у Mercedes.

В Alpine также используют мотор Mercedes, и Пьер Гасли смог удержать атаки Макса Ферстаппена на протяжении всей дистанции.

Джанкарло Минарди резюмировал, что старт сезона оказался насыщенным и интересным. Он выразил сожаление по поводу вынужденной месячной паузы в Формуле 1, но отметил, что у команд появится время для работы на базах и анализа данных, собранных на трех разных автодромах. По мнению Минарди, в следующих гонках, начиная с этапа в Майами, расстановка сил в чемпионате может измениться.