MG объяснила, почему гибриды с удлинённым запасом хода не приживутся в ЕС — и причина может удивить

В последнее время в Европе нечасто можно встретить гибриды с функцией «Range Extender», несмотря на их привлекательную концепцию. Такие автомобили сочетают запас хода, сопоставимый с электрокарами, и небольшой бензиновый двигатель, поддерживающий заряд батареи. Однако, как пояснил директор по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам компании MG, существует существенная причина, по которой эти технологии пока не получили широкого распространения на европейском рынке.

Кью Джи рассказал изданию Auto Express: «Очень сложно сделать range extender соответствующим стандарту Euro 7. Гибрид с range extender не пройдет по нормам Euro 7, а вот PHEV – пройдет». Причина кроется в специфике работы таких силовых установок и особенностях процедуры тестирования по стандарту Euro 7, которые выявляют недостатки подобных гибридов с точки зрения экологичности.

Для того чтобы автомобиль считался гибридом типа «range extender», он должен функционировать преимущественно как электрокар, имея при этом внушительную аккумуляторную батарею – на китайском рынке ее емкость зачастую составляет от 40 до 80 кВт·ч. Когда заряд батареи подходит к концу, в работу включается небольшой бензиновый мотор, который вырабатывает электричество для движения автомобиля. При этом физической связи между бензиновым двигателем и колесами нет, и именно в этом рабочем режиме возникает основная проблема.

По словам Кью Джи, когда заряд батареи низкий, бензиновый двигатель вынужден работать на максимуме, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для электродвигателей. Хотя в реальных условиях водители не всегда оказываются в подобной ситуации, тесты по стандарту Euro 7 предусматривают оценку выбросов именно при низком заряде батареи у гибридов. В этот момент выполнение экологических требований становится крайне затруднительным.

У большинства автомобилей с range extender системами стоят минимальные по стоимости устройства для контроля выбросов. Это связано с необходимостью экономии при использовании крупной батареи, электромоторов и комплекта ДВС с сопутствующими агрегатами.

В отличие от них, у подключаемых гибридов (PHEV) двигатель внутреннего сгорания играет более активную роль в работе автомобиля. Поэтому такие модели оснащаются более совершенными системами контроля выбросов. Кроме того, двигатель подключен напрямую к колесам, что позволяет PHEV демонстрировать лучшую топливную эффективность при движении только на бензине, фактически работая как тяжелый полный гибрид.