Mercedes V-Class Mule 2026 предвосхищает электрическое и автономное будущее

Пройденные испытания показали, что первые впечатления могут ввести в заблуждение, так как ряд характеристик остались неизменными, включая теплицу и большую часть кузова. В то же время передний конец и боковые юбки фургона претерпели изменения.

Наблюдатели также заметили временные задние фонари и задний диффузор. Расширенные крылья, вероятно, будут немного шире, чем у предыдущей модели. Кроме того, на фургоне установлено множество датчиков, включая два под зеркалами. Это вполне логично, учитывая заявление Mercedes о внедрении технологии полуавтономного вождения уровня 2 на старте и появлении системы уровня 3 к концу десятилетия.

Коммерческие версии фургона будут еще более инновационными по словам Mercedes, который заявил, что технология уровня 4 планируется к реализации к концу десятилетия с целью раскрыть потенциал беспилотного транспорта.

Mercedes-Benz предполагает, что обновленная версия V-Class станет еще более роскошной по сравнению с текущей моделью. Они стремятся предложить частные фургоны класса люкс на платформе VAN.EA в США и Китае, чтобы более полно удовлетворить запросы своей аудитории.

Новые модели будут базироваться на совершенно новой платформе VAN.EA, которая будет доступна с 2026 года для специально разработанных электромобилей с аккумуляторами. Mercedes ранее сообщил, что автомобили будут предлагаться с передним и задним приводом, а также с батареями различной емкости.

Фото: Carsweek.ru

Интересно, что Mercedes G Class 2025 уже стал электрическим. Автомобиль способен передвигаться по любому типу местности с почти 600 лошадиными силами.