Производство модели S-Class уменьшается компанией Mercedes из-за низкого спроса

Автомобильная роскошь — S-класс — переживает сложные времена из-за снижения продаж. В первом квартале поставки упали почти на 37%, составив всего 16 900 автомобилей, включая производные AMG и Maybach. Немецкая премиальная марка не сообщила детали продаж S-класса за второй квартал. Тем не менее, совокупные поставки S-класса, EQS, EQS SUV и GLS снизились почти на 23%, до 33 400 автомобилей.

С учетом этого неудивительно, что Mercedes подтвердил слухи о сокращении производства своего флагмана. В интервью Automobilwoche представитель компании объявил, что S-класс будет производиться в одну смену на заводе 56 в Зиндельфингене. Согласно публикации, производственный цех месяцами работает не на полную мощность из-за резкого снижения продаж.

Фото: Motor1.com

Automobilwoche ссылается на поставщика интерьерных компонентов, который называет сокращение производства S-класса "катастрофой". Переход на одну смену на заводе в Зиндельфингене вступит в силу после августовских каникул. Представитель Mercedes говорит, что часть работников получит другие производственные задачи на заводе, где также производится полностью электрический EQS.

Посмотрев на основных отечественных конкурентов, которые также объединяют продажи флагманских автомобилей с другими моделями, BMW вырос, в то время как Audi показал снижение в первой половине 2024 года. Спрос на 7 и 8 серии увеличился на 11,4%, составив 30 249 автомобилей к июню. D-сегмент автомобилей Audi потерпел убыток в 16,5%, снизившись до 8 487 автомобилей. Производство этих крупных моделей Audi упало на целых 46%, до всего 5 788 автомобилей с января по июнь.

Mercedes работает над обновлением S-класса. В конце июня генеральный директор Ола Келлениус заявил, что компания вкладывает "гораздо больше" денег, чем обычно, в модель после рестайлинга. Компания смягчила свои чрезмерно амбициозные цели по электромобилям, решив вложить больше денег в двигатели внутреннего сгорания. Из трех крупных немецких седанов только S-класс по-прежнему предлагает двенадцатицилиндровый двигатель, но он доступен только в роскошной модели Maybach.

Не стоит забывать, что всего несколько лет назад в линейке также присутствовали модели S-класса Coupe и S-класса Convertible. Обе были исключены из линейки и косвенно заменены новыми купе GT Coupe и дуэтом SL.