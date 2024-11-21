Haas F1 имеет нового партнёра: университет Чикаго.

В рамках соглашения между Haas F1 и Медицинским университетом Чикаго стороны намерены укрепить свои позиции и установить прочные связи с пациентами по всему миру. Для университета это сотрудничество станет возможностью расширить географию партнерства и укрепить свою репутацию.

Новое партнёрство начнёт действовать уже во время проведения Гран При в Лас-Вегасе, где зрители увидят логотипы UChicago Medicine на гоночных болидах VF-24. А начиная с следующего сезона, логотипы также будут присутствовать на форме сотрудников Haas F1.

Лидер команды, Айо Комацу, отметил: «Мы рады приветствовать UChicago Medicine в нашем партнёрском сообществе, которое постоянно расширяется. Формула 1 представляет собой мощную глобальную платформу для маркетинга, особенно в контексте проведения трёх этапов чемпионата в Соединённых Штатах. Мы готовы поддержать университет в привлечении внимания к его медицинским услугам мирового уровня».