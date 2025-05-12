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Mazda снова активна на российском рынке под новым брендом MZD

MZD: Mazda запустила марку запчастей и компонентов для российского рынка. Новинки наравне с оригиналом, включая аккумуляторы, фильтры и масла. Создаётся целый спектр моделей, включая кроссоверы и электрифицированные хэтчбеки. MX-5 и CX-90 – среди новинок у официальных дилеров.
А
Антон Звонкий
12.05.2025, 13:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщает официальная пресс-служба российского подразделения автопроизводителя Mazda, компания запустила новую марку автозапчастей и компонентов под названием MZD специально для российского рынка.

Под брендом MZD японский производитель начал производство и поставку запчастей и расходных материалов, подчеркивая, что качество этой продукции не уступает оригинальным комплектующим. Среди ассортимента MZD представлены аккумуляторы, фильтры, моторные масла, а также жидкости для трансмиссии и тормозов.

В настоящее время иномарки с эмблемой Mazda доставляются в Россию через «серые» каналы поставок. Наиболее широкий выбор актуальных предложений и автомобилей в наличии представлен по моделям кроссоверов CX-5 и CX-50. На автомобили Mazda EZ-6 2024-2025 годов с электрификацией можно наткнуться у дилеров Москвы и Подмосковья. Цены на данный автомобиль колеблются в диапазоне от 4,9 до 5,3 миллиона рублей.

Самой дорогой среди параллельно импортируемых моделей Mazda является CX-90, стоимость которой начинается от 9,57 миллиона рублей.

В то же время стало известно, что дилеры Mazda предложили специальную ностальгическую версию MX-5, стоимость которой несколько превышает 4 миллиона рублей.

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