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Майкл Андретти покинул должность главы Andretti Global

Майкл Андретти, сын легендарного гонщика Формулы 1 Марио Андретти, отрешен от руководства компанией Andretti Global. По его решению, деловые обязанности переходят к партнеру Дэну Таурису.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2024, 10:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Майкл Андретти, сын легендарного гонщика Формулы 1 Марио Андретти, отрешен от руководства компанией Andretti Global. По его решению, деловые обязанности переходят к партнеру Дэну Таурису.

После отклонения заявки Andretti Global на участие в чемпионате, начались слухи о возможных изменениях в компании. Партнерство с Cadillac, брендом General Motors, могло бы изменить ситуацию, но без подтверждения создания новой силовой установки к 2028 году и ухода Майкла, будущее проекта кажется неопределенным.

Сам Майкл Андретти прокомментировал свой шаг: «Я всегда был гонщиком. Но сейчас пришло время уделить внимание созданию возможностей для будущих чемпионов. У меня множество замечательных воспоминаний, связанных с Andretti Global. Эти годы были наполнены трудом и жертвами. Поэтому, после серьезных размышлений, я решил передать руководство коллеге и другу – Дэну Таурису».

Андретти также отметил: «Это решение было непростым для меня, моей семьи и сотрудников. Я понимаю, что оно может показаться неожиданным для болельщиков, которые всегда поддерживали меня и нашу команду. Я ценю вас всех. Болельщики Andretti – лучшие в мире».

«Не планирую уходить из мира гоночного спорта. Я всегда буду готов оказать советы и помощь, где могу», – заверил Майкл Андретти.

Источник

Майкл Андретти (1)

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