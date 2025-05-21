Ожидается хаос на дорогах во время майских выходных из-за планов на 18 миллионов поездок по всему Великобритании

С приближением Майского банковского праздника и начала каникул во многих частях страны, RAC прогнозирует огромное количество автомобилей на дорогах в этот уик-энд.

Совместно с транспортным аналитиком INRIX, автомобильная организация считает, что на предстоящий Майский уик-энд запланировано почти 18 миллионов поездок на дорогах, а наибольший трафик ожидается в пятницу, 23 мая, и в субботу, 24 мая, когда ожидается 3,4 миллиона поездок на автомобилях в оба дня.

Количество автомобильных поездок немного снизится до 2,7 миллиона в воскресенье, 25 мая, прежде чем снова увеличится до 3,0 миллиона в понедельник, 26 мая, в сам День банка.

Помимо этих цифр, отражающих уже запланированные поездки, RAC считает, что еще 5,4 миллиона поездок будут совершены в неопределенные даты в течение длинного уик-энда, когда водители не уверены, когда они выйдут на дорогу.

Если вы хотите избежать других 17 999 999 участников дорожного движения в уик-энд, RAC рекомендует начать очень рано или подождать, пока суета не уляжется каждый день. Отмечается, что 68 процентов водителей планируют путешествовать с 5 утра до полудня, но большинство из них планируют выезд после 8 утра. Если вы начнете свое путешествие после 7 вечера, вы будете делить дороги всего с 3 процентами водителей, планирующих автомобильные поездки.