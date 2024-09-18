Массачусетс меняет свое решение и разрешит регистрацию грузовиков Kei.

Комиссия по регистрации автотранспорта Массачусетса завершила предварительную оценку стандартов относящихся к транспортным средствам класса Kei. С сегодняшнего дня, 18 сентября, начнется выдача регистраций, и текущие владельцы смогут продолжить регистрацию.

Штат продолжит изучение вопроса о безопасности транспортных средств класса Kei на дорогах общего пользования.

Длительные споры о законности мини-грузовиков в Массачусетсе, наконец, нашли свое разрешение. Вчера Реестр автотранспорта штата (RMV) заявил, что начнет регистрировать транспортные средства Kei сегодня после приостановки процесса ранее в этом году. Это победа для энтузиастов, борющихся за отмену политики, которая фактически запретила бы на дорогах штата эксплуатацию автомобилей и грузовиков Kei старше 25 лет.

Согласно информации от Департамента транспорта Массачусетса, владельцы уже зарегистрированных грузовиков Kei продолжат использовать свою текущую регистрацию без прерываний. В то время как Реестр автотранспорта будет регистрировать автомобили Kei, ведомство также заявило, что продолжит изучение их влияния на безопасность на дорогах общего пользования. В настоящее время разрабатываются планы для проведения исследования по этому вопросу, о которых агентство объявит по завершении.

Одобрение от Реестра автотранспорта поступило сразу после того, как представитель штата Стивен С. Хауитт внес законопроект, который защищал бы автомобили Kei в законодательстве Массачусетса. В нем требуется, чтобы RMV штата соблюдал Федеральный стандарт безопасности автотранспорта (FMVSS), который позволяет импортировать и регистрировать автотранспорт старше 25 лет в Соединенных Штатах. Motor1 связался с офисом Хоуитта, чтобы узнать, намерен ли он продвигать данный законопроект.

Массачусетс - лишь один из нескольких штатов, которые недавно начали препятствовать регистрации транспортных средств класса Kei, несмотря на то, что они имеют возможность быть импортированными в соответствии с FMVSS. Защитники из Техаса также одержали победу в этом году, легализовав транспортные средства Kei в Лон-Стар-Стейт, с тем, что Департамент автотранспорта штата пересмотрел свою политику по мини-грузовикам. Однако изменение политики не является изменением закона, что станет следующим этапом борьбы для защитников в Техасе и должно быть в списке дел для энтузиастов в Массачусетсе.

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