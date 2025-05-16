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Тарифы в такси, которые могут исчезнуть к 2026 году

Легализация такси: угроза для премиальных тарифов. Эксперт рассказал об изменениях в отрасли и возможной судьбе марок "класса люкс". Российский авторынок готовится к перестройке.
А
Антон Звонкий
16.05.2025, 11:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич высказал мнение, что после принятия закона о легализации такси могут исчезнуть популярные тарифы «комфорт+», «бизнес», «ультима» и «минивэн». По его словам, остается много вопросов относительно автомобилей для более премиальных тарифов.

Согласно эксперту, ситуация с такси класса «Эконом» станет более ясной - в этом сегменте будут преобладать бюджетные автомобили, в частности, «Лада». Новая Lada Aura, позиционируемая производителем как альтернатива «Камри», будет представлена в столичных такси под тарифом «Комфорт». Также в эту же категорию входит новый лифтбек «Москвич 6».

Более дорогие тарифы, считает специалист, придется упразднить из-за ограниченного количества подходящих автомобилей. Приобретение гибридов и электрокаров, таких как Voyah, для использования в такси оказывается слишком затратным.

Источник

Такси (19)

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