Почему Tesla Cybertruck не хотели пускать в Россию: ответ от Mash

Интересную информацию о затруднениях с доставкой Tesla Cybertruck в Россию поделился Telegram-канал Mash, ссылаясь на слова владельца электрического пикапа Алексея Еремчука. Пограничники Европы обнаружили в машине потенциал для военного использования.

Пограничники отказались пропускать автомобиль, посчитав его слишком подозрительным. И действительно, стоит отметить, что внешний вид Tesla Cybertruck с его массивным стальным кузовом вызывает внушительное впечатление, особенно если он направляется в Россию.

Однако владельцу пикапа все же удалось решить эту проблему: автомобиль был пропущен, так как у него были все необходимые документы.

Напомним, что первую Tesla Cybertruck в России заметили 1 мая на Патриарших прудах в Москве. Этот электромобиль был представлен на рынке только в июле прошлого года, а первые поставки клиентам начались в ноябре 2023 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было сообщено, что владелец Tesla Cybertruck решил опробовать возможности своего пикапа на песчаном пляже.