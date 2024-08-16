Maserati GT2 Stradale: Вот она

Представляем вам самый мощный дорожный Maserati, который вы можете приобрести. Но не называйте его MC20. Это GT2 Stradale - дорожная версия гоночного автомобиля GT2, который, в свою очередь, является гоночной версией уличного автомобиля MC20. Запутались? Мы тоже. В любом случае, этот автомобиль просто восхитителен.

Внешне MC20 выглядит превосходно, и в GT2 Stradale мы видим этот стиль, пропитанный агрессией GT2. Почти все, что есть в GT2, перенесено сюда - большие воздухозаборники, вентиляция на капоте и в арках колес, и огромное крыло GT2, закрепленное сзади. Но это не полностью копирование; передний и задний бамперы здесь немного спокойнее, чем у гоночного автомобиля. И везде куча углеродного волокна, от заднего крыла до закрылков на капоте. Если вам нужно больше, вы можете заказать углеродизированный крышу, бамперы, воздухозаборники на крыльях и пороги.

Если внешность во многом напоминает GT2, то интерьер - это место, где вы найдете лучшее из двух миров. Внутри присутствует гоночный стиль, приправленный удобствами для ежедневного использования. Вы найдете больше обнаженного углеродного волокна среди Алькантары и матовых поверхностей, все это создано для устранения бликов. Руль толще по сравнению с MC20, но с меньшим количеством кнопок. Все расположено так, чтобы было легко доступно водителю, включая 10,25-дюймовый центральный дисплей. Шестиспиковая стереосистема является стандартной, но можно выбрать 12-динамиковую систему, если захотите.

Сиденья специально разработаны для GT2 Stradale. Это двойные углеродные кресла с пеной на концах, и Maserati предлагает два разных размера для более крупных или меньших покупателей. Они регулируются вручную для обеспечения более низкого положения сиденья для лучшего распределения веса. Для трек-дней предлагается дополнительная задняя балка для установки четырехточечных гоночных ремней. Или, если это слишком радикально, у Maserati есть менее агрессивные спортивные сиденья.

GT2 Stradale станет самым мощным дорожным Maserati на рынке. Двухтурбированный 3,0-литровый V-6 Nettuno слегка модифицирован; он развивает 631 лошадиную силу при 7 500 об/мин и 531 фунт-фут начиная с 3 000 об/мин. Maserati отмечает, что увеличение производительности удалось благодаря настройке и изменениям в выхлопной системе.

Автомобиль по-прежнему использует восьмиступенчатую роботизированную коробку передач и по-прежнему приводит задние колеса, но улучшены ускорение и максимальная скорость, поскольку автомобилю приходится перевозить на 132 фунта меньше. Maserati заявляет время разгона 0-100 км/ч всего в 2,8 секунды; на максимальной скорости GT2 Stradale достигнет 201 миль в час.

Мы предполагаем, что покупателей больше заинтересует умение GT2 Stradale проходить повороты. В этом плане автомобиль использует ту же систему подвески, что и гоночный автомобиль GT2. Различные аэродинамические компоненты генерируют до 1 100 фунтов аэродинамического давления, и ряд режимов вождения наилучшим образом использует все это. Режим Corsa настраивает все для трассы и имеет подрежимы для постепенного снижения электронного вмешательства. Однако, если выбрать Performance Pack, вы получите режим Corsa Evo. Он предлагает больше настроек для создания того, что Maserati называет "360-градусным профессиональным водительским опытом".

GT2 Stradale сделал свою мировую премьеру на The Quail во время Monterey Car Week. Пока Maserati не говорит ни о цене, ни о доступности, но если вам приходится спрашивать, вероятно, вы не можете себе этого позволить. В Калифорнии он представлен MC20 Icona и MCXtrema, последний из которых дебютировал в прошлом году на The Quail.

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