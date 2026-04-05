Мартин Брандл выражает обеспокоенность за Карлоса Сайнса

Мартин Брандл, бывший пилот Формулы 1 и нынешний известный телекомментатор, выразил обеспокоенность нынешней ситуацией Карлоса Сайнса и команды Williams, которые столкнулись с серьёзными трудностями на старте сезона.

Испанский гонщик за свою карьеру четыре раза становился победителем Гран-при, выступая за Ferrari, и ещё 25 раз поднимался на подиум. Примечательно, что два последних подиума Сайнс завоевал уже за рулём Williams. Однако эти успехи остались в прошлом сезоне, а в чемпионате 2026 года команда опустилась на 9-е место в Кубке конструкторов.

Положение Williams было бы ещё хуже, если бы не несколько очков, которые Сайнс смог заработать на Гран-при Китая. Однако, как отмечают в паддоке, этот результат во многом объясняется тем, что обе машины McLaren не участвовали в той гонке.

По мнению Брандла, Сайнса ждут серьёзные испытания, если он решит сменить команду и попытается перейти в более конкурентоспособный коллектив. Когда у Мартина спросили о возможных перспективах перехода Карлоса из Williams, он отметил: «А куда ему идти? В McLaren он уже был, также выступал за Toro Rosso, имея опыт сотрудничества с Red Bull. Состоялся его этап в Ferrari, теперь он представляет Williams».

Брандл подчеркнул, что в Mercedes свободных мест нет. Помимо этого, Сайнс уже выступал за Renault, которая теперь носит название Alpine. Таким образом, сложно предположить, куда бы испанец мог перейти, чтобы получить более перспективный шанс, не возвращаясь в команды, где с ним уже расставались по разным причинам.

«В целом, ситуация для Карлоса крайне непростая. Я переживаю за него, потому что он настоящий боец, хотя, на мой взгляд, у него нет того исключительного таланта, каким обладает Макс Ферстаппен. Однако упорство, присущее и самому Карлосу, и его отцу, часто оказывается для него сильной стороной», — добавил Брандл.

Эксперт также отметил, что ряд побед Сайнса были одержаны в действительно выдающемся стиле. Однако сейчас он оказался в затруднительном положении — за годы карьеры испанец уже испытал себя в составе почти половины команд Формулы 1. «Не могу сказать, где он сможет продолжить, если только неожиданно не появится вакансия — например, в Red Bull, если Макс внезапно решит уйти в GT, виртуальные гонки или займётся чем-то иным», — резюмировал Брандл.