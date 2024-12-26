Будет ли Лоусон великим гонщиком, спросит Марко

В следующем сезоне пилот Лиам Лоусон выйдет на старт вместе с Максом Ферстаппеном в Формуле 1. Стратег команды Red Bull по автоспорту Хельмут Марко высказал свои рекомендации по поводу улучшения выступлений Лоусона.

Хельмут Марко отметил, что Лиаму необходимо стать более стабильным на гонках. По словам Марко, пилот продемонстрировал отличные результаты по круглым заездам, но ему не хватает постоянства на всей дистанции. Это объясняется отсутствием опыта в высококлассном автоспорте.

Также Хельмут Марко подчеркнул, что Лиам Лоусон – бойкий гонщик, готовый сражаться с такими звёздами, как Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Серхио Перес.

Впереди Лоусона полный сезон, в течение которого ему предстоит показать свои возможности. По данным квалификаций, Лиам опережал по времени приблизительно Юки Цуноду. Марко выразил надежду на то, что пилот сможет проявить свой потенциал и войти в разряд великих гонщиков.