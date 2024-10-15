Марко: Титул достанется Максу исходя из совокупности качеств

До конца сезона осталось всего шесть Гран При, которые пройдут за семь недель. Именно на них будет решаться судьба чемпионского титула в текущем 2024 году. По мнению консультанта команды Red Bull, Хельмута Марко, именно Макс Ферстаппен станет обладателем этого престижного звания.

По словам Хельмута Марко: "По совокупности качеств титул заслужит Макс. Он – лучший, самый быстрый пилот, обладает более стойкой психикой по сравнению с Шарлем Леклером и Ландо Норрисом, а также имеет больше очков в личном зачете".

Отметим, что согласно инсайдерской информации у Ландо Норриса имеются определенные психологические слабости. Хельмут Марко подчеркнул: "Я читал о некоторых ритуалах, которые Норрису необходимо исполнять для успешного выступления в день гонки".

Под понятием "ритуалы" Марко, видимо, имеет в виду особую пунктуальность Ландо Норриса в решающие моменты. Ландо считает, что успех возможен только в случае выполнения всех задач своевременно.