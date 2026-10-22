«Сборник низкопробной лжи»: Марко — о книге Хорнера

Сегодня в Великобритании стартуют продажи книги Drive — сборника мемуаров Кристиана Хорнера. В ней он вспоминает о работе в Формуле 1 и раскрывает ранее неизвестные детали отношений с бывшим советником Red Bull по автоспорту Хельмутом Марко.

Ранее мы уже рассказывали о некоторых историях из книги Кристиана Хорнера. В частности, он обвинил Марко в передаче прессе конфиденциальной информации команды, что приводило в ярость Эдриана Ньюи.

Ещё одна претензия Хорнера связана с трагическим событием летом 2025 года. После смерти бывшей жены Кристиана Беверли Хельмут Марко не выразил соболезнования, поскольку был занят вопросом увольнения Хорнера из Red Bull.

Австрийское издание Krone спросило у Хельмута Марко, что он может ответить на обвинения бывшего коллеги. Как и можно было ожидать, Марко не стал подбирать слова.

«Это сборник настолько низкопробной лжи, что я не буду на неё отвечать, – сказал Хельмут Марко. – Я хочу прокомментировать только одно утверждение. Я выразил соболезнования после смерти его бывшей жены Беверли». После этого Марко достал телефон и показал сообщение, которое отправил Хорнеру.

«И тот факт, что книга выходит в продажу именно в годовщину смерти Дитриха Матешица – просто неприлично», – заключил Хельмут Марко.