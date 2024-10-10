Марко: Нам не под силу удержать всех

В команде Red Bull всегда выделяли значительные средства на оплату своих сотрудников, активно привлекая к себе специалистов из других команд за счет более щедрых финансовых условий. Со слов Кристиана Хорнера, более двухсот бывших инженеров Mercedes теперь трудятся в штате Red Bull Powertrains.

Однако, когда конкуренты стали использовать ту же стратегию по отношению к команде Red Bull, возникли негодование и раздражение у Хельмута Марко. В интервью для ORF он поделился своим удивлением по поводу предложений, которые поступают от других команд.

Хельмут Марко отметил: «Побеждая постоянно, вы становитесь предметом привлечения для других команд, желающих заполучить ваших сотрудников. Такова специфика работы в Формуле 1. Но меня поражают цифры, которые сейчас курсируют. Мы все действуем в границах установленного бюджета, но нашим сотрудникам предлагают в два раза больше, чем мы платим, и это при более высоких должностях».

«Мы не в состоянии удержать всех, даже после 17 лет работы, как в случае с Эдрианом Ньюи, или 19 лет, как с Джонатаном Уитли. Они были неотъемлемой частью нашей команды, нашего успеха. Всегда больно терять таких людей. Но здесь речь идет о деньгах и возможностях карьерного роста. Если мы не можем предложить это в нашей команде, всегда найдутся другие, кто готов это сделать».