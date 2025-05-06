Марко: Макс открыто признавался в своей преданности Red Bull

В интервью Bild консультант Red Bull Хельмут Марко смягчил свои опасения по поводу ухода Макса Ферстаппена из команды после окончания сезона. Хельмут Марко отметил, что ранее возникали опасения относительно возможного ухода гонщика, однако сейчас ситуация выглядит иначе. Марко подчеркнул, что Макс выражал свою преданность команде неоднократно и публично. В настоящее время главное внимание Ферстаппена сосредоточено на профессиональной деятельности, что позволяет предположить его дальнейшее выступление за Red Bull.

По мнению Хельмута Марко, Макс Ферстаппен сконцентрирован именно на текущих задачах, и не рассматривает возможность смены команды. Вероятнее, он останется верен своим нынешним обязательствам. С минувшей беседы до начала сезона вытекает, что защита титула является главной целью для команды на 2025 год. Однако Хельмут Марко признал, что нельзя быть абсолютно уверенным в возможности достижения этой цели. По его словам, важно делать все возможное для успешных выступлений, но в спорте нет гарантий на победу. В случае отсутствия шансов на первое место, необходимо стремиться к максимальному количеству очков.