Марко Антонелли: Кими всё ещё не хватает опыта

После завершения гонки в Китае на телеканале Sky Sport F1 отец Кими Антонелли не скрывал своих эмоций.

Марко Антонелли отметил значительный вклад Тото Вольффа в развитие карьеры своего сына. По его словам, на протяжении нескольких лет Вольфф активно помогал Кими и сыграл важную роль в его успехах. «Мы старались сделать для сына всё возможное, но компания Mercedes проделала огромную работу. Я могу только поблагодарить», — подчеркнул Марко.

Он также поделился воспоминаниями о моменте, когда Кими ещё выступал в Формуле 2. Марко рассказал, что два года назад в Монце он спросил у Тото Вольффа, готов ли Кими к переходу в Формулу 1. Тогда руководитель Mercedes выразил уверенность в готовности молодого гонщика. Вскоре после этого Вольфф пригласил Кими в команду.

О перспективах борьбы за титул в текущем сезоне Марко Антонелли высказался сдержанно. По его мнению, несмотря на талант Кими, ему ещё не хватает опыта для соперничества на самом высоком уровне. Он отметил, что Джордж Расселл обладает большим опытом, и борьба с ним будет сложной задачей.