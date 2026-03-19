Марко Антонелли: Кими всё ещё не хватает опыта

Отец Кими Антонелли после победы в Китае отметил вклад Тото Вольффа и Mercedes в карьеру сына, подчеркнув важность опыта для борьбы за титул в Формуле 1.
Иннокентий Петров
19.03.2026, 11:21·2 мин
После завершения гонки в Китае на телеканале Sky Sport F1 отец Кими Антонелли не скрывал своих эмоций.

Марко Антонелли отметил значительный вклад Тото Вольффа в развитие карьеры своего сына. По его словам, на протяжении нескольких лет Вольфф активно помогал Кими и сыграл важную роль в его успехах. «Мы старались сделать для сына всё возможное, но компания Mercedes проделала огромную работу. Я могу только поблагодарить», — подчеркнул Марко.

Он также поделился воспоминаниями о моменте, когда Кими ещё выступал в Формуле 2. Марко рассказал, что два года назад в Монце он спросил у Тото Вольффа, готов ли Кими к переходу в Формулу 1. Тогда руководитель Mercedes выразил уверенность в готовности молодого гонщика. Вскоре после этого Вольфф пригласил Кими в команду.

О перспективах борьбы за титул в текущем сезоне Марко Антонелли высказался сдержанно. По его мнению, несмотря на талант Кими, ему ещё не хватает опыта для соперничества на самом высоком уровне. Он отметил, что Джордж Расселл обладает большим опытом, и борьба с ним будет сложной задачей.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
