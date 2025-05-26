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«MarketAuto – 2025»: слияние маркетинга и автобизнеса, тренды и события, IT и инструменты!

Форум «MarketAuto – 2025»: новейшие тренды и практики для автобизнеса. Узнайте о кейсах и нетворкинге от лидеров отрасли. Регистрация на сайте market.autostat.ru.
РедакцияР
Редакция
26.05.2025, 13:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

18 июня в Москве на территории LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26) пройдет первый форум «MarketAuto – 2025» в истории автомобильного бизнеса. Организатором мероприятия выступает агентство "АВТОСТАТ", которое уже неоднократно успешно объединяло представителей автомобильной отрасли, наполняя встречи полезными фактами, трендами, кейсами, продуктивным нетворкингом и позитивом.

Программа и список спикеров форума пока находятся на стадии уточнения, однако часть информации уже доступна на официальном сайте мероприятия. Однозначно известно, что форум будет насыщен конкретными примерами, вовлечет лучших экспертов и успешных практиков. Участие в этом событии будет особенно ценно для представителей B2B-сектора автобизнеса: дистрибьюторов, холдингов, дилеров, F&I, IT-специалистов, логистов и работников автосервиса.

Однако приглашение на форум также распространяется на всех, кто имеет отношение к маркетингу. Ведь как гласит известная притча: "не давайте голодному рыбу, лучше научите его ловить". Организаторы не ставят своей целью обучать ловле рыбы тех, кто в этом разбирается, а направлены на то, чтобы даже опытные участники форума смогли получить новые и интересные знания.

Приглашаем всех заинтересованных лиц из автомобильной отрасли принять участие в этом мероприятии! Дополнительную информацию о форуме и регистрацию можно найти на официальном сайте по ссылке: market.autostat.ru.

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