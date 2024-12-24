Бренд Evolute поделился своими планами и новинками на российском рынке к 2025 году

Производство электромобилей Evolute началось на заводе "Моторинвест" еще в сентябре 2022 года. Первой моделью, которая сошла с конвейера Липецкой области, стал седан Evolute i-PRO. Представители марки возлагали большие надежды на эту модель, надеясь, что она будет популярна в корпоративных парках.

Сейчас компания активно занимается локализацией производства и усовершенствованием городского паркетника Evolute i-Joy. Данная модель уже успешно прошла ряд испытаний, и все полученные знания планируется применить при серийном производстве.

Параллельно проводится подготовка цеха сварки и окраски. После завершения этого этапа планируется увеличить долю локализованных компонентов, что было объявлено представителями марки.

Кроме того, Evolute готовится представить в России интересные новинки, однако на данный момент детали о новых моделях держатся в секрете. Ни о конкретных моделях, ни о сроках выхода на рынок пока ничего неизвестно. Однако в компании пообещали раскрыть информацию, как только появится возможность.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что дилеры уже сообщили стоимость нового электрического кроссовера Evolute i-Sky.