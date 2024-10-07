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Changan увеличила стоимость своих автомобилей в России

На данный момент скидка в 100 тыс. рублей на лифтбеки Changan UNI-V больше не действует. Однако базовая версия модели по-прежнему оценивается в 2,86 млн рублей. Автомобиль Changan CS55 Plus сейчас доступен со скидкой в 80 тыс. рублей, что на 80 тыс.
А
Антон Звонкий
07.10.2024, 13:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На данный момент скидка в 100 тыс. рублей на лифтбеки Changan UNI-V больше не действует. Однако базовая версия модели по-прежнему оценивается в 2,86 млн рублей.

Автомобиль Changan CS55 Plus сейчас доступен со скидкой в 80 тыс. рублей, что на 80 тыс. рублей меньше, чем ранее, когда его цена составляла 2,63 млн рублей. В октябре стоимость этого кроссовера увеличилась до 2,73 млн рублей.

Стоимость Changan CS95 New осталась прежней - 4,18 млн рублей. Однако доступные комплектации этой модели подорожали на 100 тыс. рублей.

Флагманский кроссовер оснащен модифицированным бензиновым 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 226 л.с. В паре с ним идет новая 8АКПП от AISIN, заменившая прежнюю 6-ступенчатую коробку.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было сообщено, что седан Changan Lamore показал хорошую динамику на российском автомобильном рынке.

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