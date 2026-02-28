Главная Новости Марк Зурер: о плюсах и минусах современных автомобилей
Марк Зурер: о плюсах и минусах современных автомобилей

Марк Зурер раскритиковал зависимость гонщиков Формулы 1 от инженеров и оценил изменения в управлении машинами после отказа от граунд-эффекта.
Иннокентий Петров
28.02.2026, 13:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Марк Зурер выразил своё мнение о современных болидах и изменениях в техническом регламенте чемпионата. Он отметил, что впечатлён новыми машинами, однако обеспокоен растущей зависимостью гонщиков от инженеров.

По словам Марка Зурера, отказ от граунд-эффекта приведёт к тому, что автомобили станут менее устойчивыми в поворотах. Это, по мнению экс-гонщика, увеличит значение мастерства пилотов: «Машины больше не прилипают к трассе, они чаще скользят в виражах, и мне это нравится. В этом плане ситуация заметно улучшилась по сравнению с прошлыми сезонами».

Однако Зурер выразил недовольство тем, что роль гонщика в успехе команды становится всё менее определяющей. Он обратил внимание на то, что в современной Формуле 1 для достижения максимальной скорости важнее правильно заряжать батарею перед поворотами, чем классически позднее торможение и высокая скорость в поворотах. «Теперь тот, кто эффективнее управляет энергией, будет иметь преимущество на прямых после поворотов. Мне это не по душе, как и то, что инженеры подсказывают даже лучшим гонщикам, как им действовать», — отметил Зурер.

Особую тревогу у бывшего гонщика вызывает тот факт, что современные болиды трудно контролировать без постоянной поддержки технических специалистов. Он подчеркнул: «В Формуле 1 решение всегда должен принимать сам пилот, а не инженер, который, возможно, только вчера окончил школу. Это вызывает у меня беспокойство. Современные машины настолько сложны, что гонщик не может обойтись без помощи инженеров. Я считаю, что так быть не должно».

