Марк Цукерберг водит автомобиль CT5-V Blackwing, Верите или нет

Основатель Meta Марк Цукерберг в последнее время прилагает усилия, чтобы реабилитировать свою репутацию. Любые мелочи важны. Он сменил прическу, у него появился равнодушный настрой кritics, и, как выяснилось из ответа в Instagram, теперь он ежедневно ездит на мощном Cadillac.

После того, как кто-то спросил его, на чем он ездит в соответствующей публикации, Цукерберг ответил: "В основном на Cadillac CT5-V Blackwing в последнее время, но иногда на других машинах". Но здесь есть важное звено, которое не уточнено: он не уточнил, имеет ли его Blackwing механическую коробку передач или нет. Я склоняюсь к мысли, что нет, но если это так, может быть, мне придется дважды подумать, когда в следующий раз увижу его по телевизору и сравню с аниматроником.

Blackwing CT5 только что получил обновление и даже новый трек-пакет, но маловероятно, что машина Цукерберга относится к ним. Производство обновленных CT5, которые имеют тот же 668-сильный V-8, что и машины предыдущего поколения, началось относительно недавно. Точно так же, Precision Package был анонсирован только в конце июня. Модели CT5 2025 модельного года все еще недоступны для настройки на веб-сайте Cadillac.

Приятно видеть, что у одного из многочисленных технологических генеральных директоров/основателей есть близкие к сердцу вкусы в автомобилях. Я предполагаю, что большинство из них ездят на электрических машинах или вообще не водят. Ничего плохого в последнем, конечно. Это просто предсказуемый выбор.

Итак, в следующий раз, когда вы подумаете о том, чтобы назвать Марка Цукерберга хладнокровным рептилией, просто вспомните, что его автомобиль, вероятно, круче вашего. Теперь ему остается лишь опубликовать видео с прокрутом колес следующего четвертого июля.

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