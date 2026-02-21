Марк Темпл: "Старт теперь не представляет серьезных трудностей"

В ходе второй фазы предсезонных тестов, проходивших в Бахрейне, Федерация автоспорта (FIA) уделила повышенное внимание стартовой процедуре. Вопросы, связанные с техническими особенностями болидов нового поколения, вызвали широкий резонанс среди участников и экспертов.

Марк Темпл, представляющий технический департамент McLaren и отвечающий за оптимизацию эффективности машины, отметил, что предпринятые действия уже позволили устранить основные опасения, связанные с новыми правилами.

В 2026 году в конструкции силовых установок не будет использоваться сложный мотор-генератор MGU-H. Это означает, что перед стартом гонщики должны будут несколько секунд предварительно раскручивать турбину, чтобы избежать эффекта «турбоямы» при начале движения. Однако важно контролировать обороты двигателя и не допустить чрезмерного заряда батареи.

Во время первых предсезонных тестов были зафиксированы случаи, когда машины переходили в особый режим, препятствующий отключению двигателя. В результате некоторые автомобили не могли нормально тронуться с места — это вызвало серьезные опасения, поскольку подобные проблемы на старте могут привести к нежелательным последствиям.

Валттери Боттас, который с этого года выступает за команду Cadillac, также выразил обеспокоенность тем, что гонщикам, стартующим с последних позиций, может не хватить времени для подготовки к старту. По его мнению, существует риск, что силовые установки этих машин не будут выведены в нужный режим вовремя.

Тем не менее, во все три дня недавних тестов репетиции стартов прошли без серьезных затруднений. Зафиксировано, что ни одна из машин не заглохла и не осталась стоять на стартовой решетке.

Марк Темпл прокомментировал итоги: «Процедура старта была пересмотрена, и состоялось обсуждение вопроса о том, как обеспечить максимальную безопасность, ведь это первоочередная задача. Ранее звучали определённые опасения, поэтому надо было воспользоваться возможностью собрать на стартовом поле несколько машин и детально проверить процедуру старта в том виде, в каком мы рассчитываем её проводить».

По словам Темпла, всё происходило штатно: «Судя по тому, что я видел, всё выглядело вполне нормально. Одна или две машины смещались из стороны в сторону несколько сильнее, чем надо бы во время отработки старта, но я считаю, что частично страхи по поводу готовности команд уже сняты. Все понимают, как надо действовать, следуют всем необходимым процедурам, и я не думаю, что старт вызывает серьёзные сложности».

Он добавил, что предстоит дальнейшая работа над деталями: «Безусловно, требуется ещё поразмыслить над более тонкими настройками этой процедуры, но на основе информации, полученной от команд и гонщиков, это будет сделано».