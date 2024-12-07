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Марк Слейд ушел из Haas F1.

Опытный инженер Формулы 1 Марк Слейд, который работал в таких командах, как McLaren, Renault и Mercedes, покинул Haas F1 перед Гран При Абу-Даби.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.12.2024, 15:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Опытный инженер Формулы 1 Марк Слейд, который работал в таких командах, как McLaren, Renault и Mercedes, покинул Haas F1 перед Гран При Абу-Даби.

В последнее время Слейд оказывал поддержку Кевину Магнуссену в Катаре, но в этот раз его не было на стартовой линии в Абу-Даби - его место занял Доминик Хейнс, который ранее сотрудничал с Романом Грожаном и другими пилотами.

Марк присоединился к миру Формулы 1 в далеком 1991 году. За 18 лет в McLaren он сотрудничал с Микой Хаккиненом, Дэвидом Култхардом и Кими Райкконеном. Он также отметился в Renault в 2010 году, а затем перешел в Mercedes в 2011 году, где работал над болидами Михаэля Шумахера.

Следующим этапом в его карьере стало возвращение в Renault, где он продолжил сотрудничество с Райкконеном и впоследствии работал с Нико Хюлкенбергом. После ухода из Renault он присоединился к Haas F1, но теперь и из этой команды он ушел.

Пока что в Haas отказываются давать официальные комментарии по этому поводу, оставляя фанатов в неведении относительно будущих шагов команды.

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