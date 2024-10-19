Марк Хьюз разъясняет суть нового скандала, связанного с Red Bull

Известный британский журналист и эксперт, Марк Хьюз, прокомментировал ситуацию вокруг хитрой системы, предположительно используемой Red Bull Racing для изменения уровня дорожного просвета машины в условиях закрытого парка.

После двух дней волнующих заявлений и резких опровержений, выяснилось, что окончательно произошло в истории с высотой днища автомобиля Red Bull.

Хьюз предложил разъяснить факты, оставив выводы для читателей.

Возможность менять высоту передней части днища между квалификацией и гонкой может значительно увеличить скорость в режиме квалификации, особенно в современных машинах с граунд-эффектом.

Даже небольшое изменение клиренса между днищем и трассой способствует увеличению энергии процессов под днищем.

Однако слишком низкий клиренс во время гонки может вызвать износ контрольной планки свыше 10%, что приведет к дисквалификации.

RB20 отличается наличием двух механизмов, позволяющих изменять высоту днища. Один доступен из-под машины, а другой - из кокпита.

Первый механизм используется для корректировки настроек, второй - для точной настройки днища и шасси.

Специалистам приходится снимать носовой обтекатель и демонтировать подставку для ног гонщика, чтобы войти в кокпит и произвести регулировку приборами изнутри.

Этот механизм уже встроен в конструкцию всех машин Red Bull за последние три года и упоминается в документах FIA.

Задача представителя McLaren Racing, Зака Брауна, возможно, имеет под собой почву, но наблюдатель FIA обычно быстро выяснит действия механиков у машины.

Сомнения в деятельности Rеd Bull быстро рассеялись.

Эта история похожа на психологическую войну, которая начинается в борьбе за титул.

Это реакция McLaren на обвинения о наличии на их машинах «мини-DRS».

Неоднозначные ситуации лишены спортивного значения, но привлекают внимание к шоу.

Несмотря на все обвинения, фактического нарушения правил от Red Bull не выявлено.

История закончится как еще один эпизод в борьбе за чемпионство, не вносящий изменений в спортивный результат.