Комплект от Manthey Racing для улучшения ходовой Porsche 718 GT4 RS стоит $54 000.

Если вы хотите большего от вашего Porsche 718 Cayman GT4 RS, вам придется обратиться в Manthey Racing. Магазин, базирующийся на Нюрбургринге и являющийся дочерней компанией Porsche, занимается гонками, а также занимается разработкой дорожных автомобилей. Porsche подтвердила в пятницу, что комплект обработки Manthey Racing для 718 Cayman GT4 RS появится в США. И это не будет дешево.

Конкретно, $53,946 плюс стоимость установки у дилера Porsche, одобренного Manthey. И добавьте еще $5,890, если вы хотите более крупный угловатый аэродинамический спойлер из углеродного волокна для заднего крыла и углеродные вентиляционные отверстия передних крыльев. Очень много денег сверху автомобиля, который уже имеет стоимость $163,650 MSRP, и который регулярно продается выше этой цены.

В комплект входят ручно регулируемые амортизаторы, заменяющие заводские компоненты подвески, модернизированная тормозная система с нержавеющими трубками и новыми накладками, а также существенно измененная аэродинамика. Вы получаете новую переднюю панель нижней части кузова, режущие плоскости перед передними колесами, более крупное заднее крыло и аэродиски для задних колес. При установке крыла в положение максимального атакующего угла, аэродинамическая поддержка на скорости 124 миль в час увеличивается с 196 фунтов до 372 фунтов.

На Nürburgring Nordschliefe все эти изменения приводят к улучшению времени круга на шесть секунд. По крайней мере, в исполнении заводского гонщика Porsche Йорга Бергмейстера. Ваш результат может отличаться.

Когда Cayman в скором времени станет полностью электрическим, 718 GT4 RS MR станет абсолютным вариантом спортивного автомобиля Porsche с центральным расположением двигателя. Напомним, что GT4 RS получает тот же 4,0-литровый, 9 000 оборотов в минуту, шестицилиндровый боксер, что и GT3, включая странную систему всасывания с воздуховодами, проложенными через салон. Стандартный автомобиль великолепно себя показывает на треке, так что это должно быть что-то особенное.

Стоит ли тех денег? Конечно, для некоторых.

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