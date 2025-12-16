Небольшой ураган. Глава 1

Это вымышленная история, любые совпадения с реальными событиями случайны. Для читателей F1News.ru публикуется продолжение цикла «Маленький ураган» Никиты Савельева.

Глава 1. Второй шанс

Валери Демар с трудом сдерживала слёзы – накатившая обида и физическая боль от ремней безопасности испытывали её на прочность. Однако девушка сумела взять себя в руки: плакать на глазах у многотысячной аудитории было бы слишком. Ей казалось, что трибуны только и ждут повода посмеяться над её ошибкой на старте гонки.

Между тем, всё начиналось довольно обнадёживающе. Несмотря на последнее место в квалификации – уступив предпоследнему две секунды – Валери радовалась самому факту выхода на старт, ведь это куда лучше, чем покинуть трассу после субботы. В гонке случиться может всё: аварии, поломки, не каждый доезжает до финиша.

Руководство Джун не рассчитывало на Валери, просили лишь поберечь технику. Но сама она мечтала прорваться вперёд – возможно, даже войти в первую шестерку при удачном раскладе. Однако надежды рухнули в одно мгновение. Стартовав достаточно удачно, Валери обошла нескольких соперников, но в первом же повороте перед ней возникла красно-белая машина Стентон. Девушка поздно нажала на тормоз – и стала бессильным пассажиром в аварии. Произошло всё нелепо и обидно.

Путь до боксов оказался коротким, но Валери намеренно двигалась медленно, испытывая стыд и страх перед встречей с руководством команды и собственным отцом. Она не раз говорила, что не уверена в силах для дебюта в высшем классе, но Пьер-Анри Демар стоял на своём. У него сложно было что-то выбить из головы.

Опыт у Валери был: три с половиной сезона в автоспорте, включая пару лет во французских кузовных гонках и ралли, где она даже четырежды побеждала – для женщины это серьезное достижение. Позже она перешла в кольцевые гонки, где в прошлом году редко попадала в десятку, но в текущем сезоне уже оказывалась в шестерке. Результаты не были выдающимися, но отец решил: пора выступать в чемпионате мира, учиться по ходу дела. Для этого он выбрал команду Джун.

Молодое руководство Джун придерживалось гибкой стратегии: одну машину доверяли опытному пилоту, вторую – сдавали в аренду, а вырученные средства шли на развитие. Их техника не блистала скоростью, но других вариантов для Валери не было. Для пробного дебюта выбрали внезачётный этап в Бельгии – уровень соперников был привычным, а ответственность ниже.

Планы на будущее Демар не строил – хотел посмотреть, как дочь проявит себя в «взрослой» машине. Итог оказался неутешительным: Валери сошла менее чем через минуту после старта.

– Кажется, я ясно просил не разбивать машину. А результат? Полностью разбита в первом же повороте! Великолепно! – возмущался Крис, директор Джун.

– С кем не бывает, немного перестаралась, – пытался сгладить ситуацию Пьер-Анри Демар.

– Немного?! Она хоть понимает, как работают тормоза?

– Разогналась слегка…

– Моё образование не позволяет выразиться о вашем «слегка», Пьер-Анри!

Вернувшись в боксы, Валери столкнулась с равнодушием – никто не стал с ней разговаривать. Отец бегло осмотрел, задал пару вопросов и ушёл выяснять отношения с Крисом. Девушка стояла в стороне, чувствуя себя школьницей после плохих оценок. Диалог между руководителями был на повышенных тонах.

– Самое удивительное – где теперь машина? Ваша дочь даже не проконтролировала это!

– Да брось, она тут за углом. После гонки её вернут.

– Даже не знаю, что хуже: авария с фаворитом или перспектива, что местные разберут машину на сувениры!

– Это гонки, мой друг!

– Кстати, Пьер-Анри, не хотите оплатить ремонт? Вся передняя часть разбита.

– Нет, мы изначально договорились: я оплатил место полностью. Больше ничего не должен. Извини, но всё по-честному.

– Видимо, зря я с вами связался…

– Просто не повезло. Но согласись, идея была хороша.

– Вот исполнение подкачало…

– Может, дадим Валери ещё один шанс? Через пару месяцев соберу средства.

– Нет, Пьер-Анри. Команда должна заботиться о репутации. Вашей дочери стоит ещё поучиться, а лучше – выбрать другую сферу. Всё-таки, автоспорт – это для мужчин. Женщины слишком ранимы и эмоциональны.

Крис покинул боксы, не удостоив Валери ни словом. Вскоре появился Пьер-Анри Демар, недовольно ворча:

– Нашёлся чистоплюй! Если сдаёшь машину в аренду – будь готов ко всему. Пусть идут своей дорогой. Англосаксы!

Валери вспомнила, как мечтала увидеть своё имя на первых полосах газет после невероятного дебюта. Девушка на невзрачной машине совершает прорыв. Но всё оказалось иначе. Она сдерживала слёзы, а отец продолжал:

– Истерика у него. Кто не попадал в аварии на старте?

– Прости меня, я всё испортила, – виновато произнесла Валери.

Пьер-Анри задумчиво произнёс:

– Не стоит драматизировать. Путь к успеху оказался сложнее, чем мы думали.

– Только обрадовалась хорошему старту – и вот… – Валери вытерла слезу.

– Главное, ты не испугалась? Всё цело? Синяки ерунда, ты у меня крепкий солдатик.

Валери молча кивнула.

– Как тебя там называли в молодёжной серии? Вихрь… хотя, нет, я вспомнил…

– Папа! Не смей! – возмутилась Валери.

– Ладно-ладно, – отец поспешил сменить тему. – Может, не будем ждать финиша? Настроения нет.

– У меня тоже. Надо только вещи забрать.

– Забирай, всё равно вряд ли сюда вернёмся.

– А что дальше, папа?

– Сейчас я выпью коньяку для успокоения, потом поедем на вокзал – успеем на вечерний поезд.

– А в перспективе? Где я буду выступать?

– Пока, Валери, в чемпионате мира нас никто не ждёт. Нужно взять паузу.

– Тогда что – обратно в молодёжную серию? До конца сезона ещё далеко.

– Боюсь, вернуться туда не получится.

– Почему?

– Твоё место уже занято. Ты знаешь, его отдали Рене, молодому парню. Месье Жан вряд ли возьмёт тебя обратно.

– Ты ведь поручился за Рене? Вот ты ловкач, папа!

– Что поделать, пришлось выкручиваться ради твоего перехода. Ты же так этого хотела, вот я и постарался.

– А не ты ли настоял, чтобы я выступала за Джун?

– Ты преувеличиваешь…

– Не суть. Может, попробуем договориться с другой командой? С некоторыми директорами у меня хорошие отношения.

– Пока с финансами сложно – я потратился на этот старт.

– Ты поставил всё на одну гонку?! А если бы я хорошо выступила? Где бы мы взяли деньги на следующие этапы?

– Не переживай, что-нибудь придумал бы. Если бы выступила достойно – нашёл бы спонсоров или занял. Но сейчас говорить об этом поздно.

– Спасибо, папа, теперь все мосты сожжены. Придётся возвращаться к лошадям, а я уже отвыкла.

– Не волнуйся, я найду выход.

Поиск решений всегда был частью жизни Пьера-Анри. Даже в школе Валери затруднялась объяснить, чем занимается её отец. В зрелом возрасте стало не проще. Сам Пьер-Анри называл себя бизнесменом и утверждал, что его работа – помогать людям. Его связи были обширны, он никогда не имел чёткого графика, но постоянно был занят: встречи с влиятельными людьми, чиновниками, дельцами. Дома он вечно говорил по телефону, продавая или покупая всё что угодно – от сельскохозяйственной техники до бумажных конвертов. Он консультировал, давал советы, сводил людей.

За 28 лет Валери наблюдала несколько взлётов и падений семьи: однажды они переехали из скромной квартиры в пригородный дом, Валери пошла в престижный колледж, затем вернулись обратно. Позднее отец решил, что Валери займётся конным спортом – она всегда любила лошадей. В элитных клубах Пьер-Анри чувствовал себя как дома, заводил знакомства, но через пять лет снова появились долги. К тому моменту Валери уже сама добывала средства на содержание лошади, выступая за клуб или федерацию.

В 1968-м Валери прошла отбор на Олимпиаду в Мексике, но медалей не завоевала. Разочарование и нехватка средств заставили её уйти из спорта, продать лошадь и заняться поисками себя. Мать пыталась выдать дочь замуж, но Валери не сдавалась.

Второй шанс в спорте ей дал опять отец – он занялся автомобильными запчастями и местными автогонками. Валери уже умела водить и однажды попробовала себя на автодроме – с тех пор мечтала только о скорости. Автобизнес у Пьера-Анри не сложился, но он ушёл на биржу, заработал немного и вновь вложился в карьеру дочери. В автоспорте вращались влиятельные люди, и Валери с головой ушла в гонки. В отличие от других видов спорта, возраст здесь не был помехой. Сегодня она осуществила мечту – вышла на старт в элитной серии. Оказалось, выйти на старт несложно при наличии средств и связей, а вот достойно выступить – куда труднее.

Теперь Валери терзалась: после этого старта ни одна команда чемпионата мира не обратит на неё внимания. Она не понимала, в кого унаследовала такую неудачливость. Мать всегда была опорой семье, отец стремился обеспечить благополучие, а Валери мучительно искала своё место в жизни.

== Продолжение следует