Макс Ферстаппен одержал победу на трассе Нюрбургринг

Экипаж под управлением Макса Ферстаппена завоевал убедительную победу в 4-часовой гонке чемпионата NLS, которая прошла на легендарной «Северной петле» трассы Нюрбургринг.

Стартовые минуты оказались напряжёнными — Ферстаппену не удалось сохранить первую позицию, которой он обладал перед началом, и вперёд вышел Кристофер Хаасе, представляющий Audi в качестве заводского пилота. Его синий болид R8 LMS GT3 EVO II удерживал лидерство на протяжении первых шести кругов. Однако впоследствии Максу Ферстаппену удалось совершить успешный обгон.

Однако вскоре оба лидера заехали на обязательный пит-стоп. За рулём Mercedes AMG GT3, после смены пилотов, Ферстаппена заменил Дани Хункаделла. Несмотря на то, что автомобиль Audi под номером 99 первым выехал обратно на трассу, буквально спустя несколько минут испанский гонщик вернул Winward Racing преимущество на дистанции.

Позже на короткие промежутки времени лидером становились другие экипажи, что было обусловлено очередными визитами в боксы со стороны команды машины №3.

В течение оставшихся трёх часов контроль над гонкой прочно удерживали Ферстаппен, Хункаделла и Жюль Гунон. Трио обеспечило себе существенный отрыв от ближайших соперников. В итоге Макс Ферстаппен пересёк финишную черту почти на минуту раньше преследователей.

По итогам заезда Ферстаппен поделился впечатлениями о выступлении: «Весь этот уик-энд был посвящён тому, чтобы адаптироваться к машине на Nordschleife, – прокомментировал он, когда выбрался из Mercedes в цветах Red Bull. – Мне всё очень понравилось, в том числе команда отлично подготовила машину, поэтому мы смогли нормально её испытать. Мне было вполне комфортно за рулём, и я получил отличный опыт…

Трасса великолепная, болельщики по-настоящему страстные, и это очень приятно видеть! Я рад во всём этом участвовать».