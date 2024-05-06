Макс Ферстаппен обнаружил дыру в днище своей машины.

Во время автогонок в Майами гонщик Макс Ферстаппен допустил ошибку, вылетев с трассы и задел оранжевый конус, вызвав на себя волну критики. Позже он заявил, что его машина получила повреждения в результате происшествия.

«После гонки мы осмотрели автомобиль в пит-лейне и обнаружили, что днище повреждено. Мы обнаружили небольшую дырку, которая, возможно, образовалась от столкновения с конусом», - отметил гонщик.

Однако он также добавил: «Хочу отметить, что проблема не только в этом. Нам не хватало скорости на протяжении всего уик-энда. У нас были возможности выиграть гонку, но нам не хватило скорости. Проблемы с шинами и балансом сказывались на производительности, и я не ощущал себя комфортно ни в один из дней. На высоких скоростях автомобиль демонстрировал недостаточную поворачиваемость и управляемость».

«Это был далеко не самый удачный уик-энд для нас. Чтобы выигрывать гонки, все составляющие должны работать идеально, и иногда это непросто, как могло бы показаться», - подытожил гонщик свои выступления в Майами.