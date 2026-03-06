Макс Ферстаппен: «Темп соответствует ожиданиям»

В Австралии стартовал первый день гоночного уик-энда для команды Red Bull Racing, который оказался непростым из-за технических неполадок с машиной. Несмотря на возникшие трудности, оба пилота — Макс Ферстаппен и Айзек Хаджар — выражают уверенность в своих силах.

Макс Ферстаппен, завершивший день на шестой позиции, отметил, что в первой тренировке ему удалось проехать значительное количество кругов. Однако во второй сессии голландский гонщик столкнулся с определёнными сложностями. По его словам, команда продолжает подбирать оптимальные настройки болида, но в пятницу резина не обеспечивала необходимого сцепления, что привело к вылету в гравий.

Ферстаппен подчеркнул, что из-за этих проблем не удалось полностью реализовать план на день. Тем не менее, по гоночному темпу команда находится на ожидаемом уровне. Пилот добавил, что впереди еще предстоит серьезная работа: специалисты Red Bull Racing планируют тщательно разобрать итоги пятницы, чтобы выявить сильные и слабые стороны, и подготовиться к субботним заездам.

Айзек Хаджар, показавший девятый результат, остался доволен началом сезона. Он отметил, что первая сессия прошла успешно, а силовая установка продемонстрировала высокую надёжность и работала без сбоев в течение дня.

Во время второй тренировки Айзек столкнулся с некоторыми трудностями, связанными с отдачей энергии, что осложнило прохождение кругов с одинаковым временем. Французский гонщик подчеркнул, что для первого дня сезона подобные сложности не редкость. Команда займётся анализом возникшей проблемы и постарается устранить её до субботних заездов.