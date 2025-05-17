Макс Ферстаппен критикует выбор состава С6 для гонки в Имоле

Макс Ферстаппен показал второе время в квалификации Гран При Имолы, уступив лидеру сессии Оскару Пиастре 0,034 секунды. После отборочных заездов чемпион мира отметил, что новые мягкие шины C6 оказались не самым подходящим выбором для этой трассы.

Его партнер по команде, Юки Цунода, попал в аварию еще в первом отсечении квалификации и не смог показать круговое время. Решение о его участии в стартовом составе будет принимать коллегия стюардов.

Макс Ферстаппен заявил: «Все у нас сложилось на удивление хорошо, но с мягким составом шин очень сложно сохранить оптимальное состояние шин в течение круга. У меня получился хороший первый сектор, но потом резина начала терять эффективность». Ферстаппен добавил: «Набор шин хороший, но, как видели, Джордж Расселл показал отличный круг на средних шинах. Скорее всего, C6 оказался слишком мягким для этой трассы. Хотя нам было сложно извлечь из него максимум. Я чувствовал себя увереннее на средних шинах».

«Гонка будет завтра, очки присуждаются по результатам гонки, поэтому мы полностью сконцентрируемся на ней. Но, на мой взгляд, сегодня у нас все прошло очень успешно».

Оценивая шансы на победу, Ферстаппен сказал: «Мы не смогли бороться за верхние места в предыдущей гонке, но надеюсь, что на этот раз наше темперамент будет немного лучше. Машина стала более стабильной, и я надеюсь, что это поможет нам более эффективно работать с резиной».

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